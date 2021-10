Anzio – “E’ stato ultimato, al quartiere Zodiaco – Lavinio Stazione, in seguito all’Ordinanza emessa dal Sindaco, l’intervento di – bonifica in danno -, con la rimozione di circa 40 tonnellate di rifiuti, tra ingombranti, elettrodomestici e materassi, tutti smaltiti illecitamente. Allo stesso tempo sono stati implementati i controlli della Polizia Locale, per contrastare lo smaltimento in strada dei rifiuti, con numerose sanzioni elevate in questi ultimi giorni”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali della Città di Anzio, Gualtiero Di Carlo, impegnato, sul territorio comunale, nel coordinare tutta una serie di iniziative nel settore dell’igiene urbana.

Foto 2 di 2



“Da mercoledì 3 novembre – conclude l’Assessore Di Carlo -, con la nuova gestione del servizio, cambieremo passo nell’intero comparto delle politiche ambientali. Alle tre parole chiave ripuliamo – ricicliamo – rispettiamo, pubblicate sul materiale informativo, dobbiamo dare concretezza con un grande sforzo collettivo, un vero e proprio patto tra Amministrazione, Azienda e Cittadini, per una Città pulita, ordinata e curata, dal centro storico a Lido dei Pini, passando per tutti i quartieri del territorio”.

