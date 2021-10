Ciak, si gira… a Civitavecchia: sul set gli attori Stefano Fresi e Giovanni Storti

Civitavecchia – A Civitavecchia si torna a girare.

E questa volta a fare da set naturale sono state le campagne del territorio, ed in particolare quelle della località di Poggio Paradiso.

Presenti sul set del film, il cui titolo è ancora segreto, gli attori Stefano Fresi – famoso per film come “Smetto Quando Voglio” e “Perfetti Sconosciuti” e Giovanni Storti, colonna del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Come spiega la delegata alle produzioni cinematografiche, Nicoletta Morici: “Non possiamo svelare il titolo del film, ma gli operatori della troupe torneranno a girare a Civitavecchia per altre location. Mi corre l’obbligo di ringraziare sentitamente il presidente dell’Agraria Daniele De Paolis per la disponibilità dimostrata”.

