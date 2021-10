Roma, beccato con 50 chili di hashish: 41enne in manette

Roma – Nella mattinata odierna personale della 2^ Sezione della Squadra Mobile, ha tratto in arresto un 41enne romano, poiché deteneva illegalmente, all’interno della propria abitazione, circa 50 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 500 piccoli candelotti del peso di circa 100 grammi.

L’arrestato, al termine degli accertamenti è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

