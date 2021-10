Scuole a Pomezia, il Comune firma una convenzione con l’IIS Copernico

Pomezia – Firmata in sala consiliare una convenzione tra il Comune di Pomezia e l’Istituto di istruzione superiore Via Copernico. Obiettivo dell’iniziativa, la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico del territorio attraverso una serie di progetti volti alla formazione e all’educazione civica dei cittadini di domani.

“La stipula di questa convenzione – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – rappresenta un’opportunità importante per i nostri Enti, che ci consentirà di realizzare una serie di iniziative per accrescere la conoscenza della storia della Città, del territorio e delle proprie tradizioni. Vogliamo favorire il senso di appartenenza e di identità promuovendo la crescita culturale delle nuove generazioni. Voglio ringraziare per questo il Dirigente scolastico Francesco Celentano e l’intero corpo docenti dell’Istituto”.

“In questi anni abbiamo avviato una proficua collaborazione con gli istituti scolastici del territorio – rileva l’Assessora Miriam Delvecchio – realizzando diversi progetti didattici e culturali. L’obiettivo di questa convenzione con l’Istituto Copernico è educare gli studenti alla cittadinanza attiva sviluppandone l’autonomia e il senso di responsabilità”.

“Consolidiamo così una triangolazione tra la mission dei nostri due musei cittadini, Museo civico archeologico Lavinium e Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento, della Biblioteca comunale Ugo Tognazzi e dell’IIS Copernico per un’offerta formativa di qualità – evidenzia la vice Sindaco Simona Morcellini – Vogliamo promuovere le competenze dei ragazzi e offrire loro gli strumenti per costruire in maniera più consapevole il proprio progetto di vita”.

