Strage di daini a Fregene, FdI: “Montino faccia completare la messa in sicurezza della zona”

Fiumicino – “Sono purtroppo già sette i daini investiti in meno di un mese su via della Veneziana a Fregene. Un ecatombe che si sarebbe potuta evitare se l’Amministrazione Montino, WWF, Maccarese Spa, avessero completato gli interventi previsti per incrementare la sicurezza della zona”.

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio, Massimiliano Graux esponente di Fdi Fiumicino.

“Questa inefficienza ha determinato una situazione di grave rischio per gli automobilisti in transito, come dimostrano gli incidenti verificatisi finora, che hanno causato vittime animali e seri danni alle autovetture. Onde evitare conseguenze gravi per conducenti e passeggeri, il Comune di Fiumicino installi catarifrangenti e segnaletica in più tratti, per indicare il pericolo attraversamento animali e di moderare la velocità.

Vanno inoltre sistemati subito i varchi ancora aperti nelle recinzioni, in modo che agli animali, provenienti dall’Oasi del Wwf, non arrivino sulla strada, come opportunamente richiesto da Stefano Costa, capogruppo di Fdi in Consiglio Comunale”.

