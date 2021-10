Al via il G20 di Roma, subito il faccia a faccia Draghi-Johnson

G20 di Roma al via. Si tratta della prima riunione in presenza in oltre due anni dei leader mondiali, che il premier Mario Draghi sta accogliendo alla Nuvola all’Eur.

Tra i temi sul tavolo il clima, il covid e le questioni della ripresa economica globale.

Nell’arco della giornata il ‘padrone di casa’ al summit nella Capitale avrà inoltre diversi incontri bilaterali.

Il primo è stato quello con il premier del Regno Unito Boris Johnson. I due leader, fotografati spalla a spalla, sono apparsi sorridenti. Johnson indossava il suo solito vestito blu, ma con il papavero sul revere sinistro che ricorda i caduti della Prima guerra mondiale. (fonte: Adnkronos)