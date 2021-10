Coppa del Mondo di triathlon, Crociani argento: “Uno sprint finale da podio!”

Alessio Crociani ha conquistato il secondo posto alla World Triathlon Cup di Tongyeong, in Corea del Sud, alle spalle del marocchino Jawad Abdelmoula.

Il giovane portacolori delle Fiamme Azzurre (classe 2001) originario di Rimini ha difeso l’argento in volata dagli attacchi dello spagnolo Sergio Baxter Cabrera e del compagno di nazionale Michele Sarzilla (Dds/7Mp) che ha chiuso al quarto posto.

“Sono davvero contento della gara e della lunga trasferta coreana – ha detto Crociani a caldo sul traguardo, dopo aver conquistato il suo primo podio in carriera in World Cup – sono riuscito a correre molto forte e a compiere un’ottima progressione, con me c’erano altri due atleti, ma con un bello sprint finale sono riuscito a prendere questa medaglia d’argento. Uscendo per primo dalla seconda transizione, sapevo che potevo giocarmi un piazzamento importante”. (Ansa).

(foto@FederazioneItalianaTriathlon/Facebook)

