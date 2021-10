Incidente a Ostia, auto si ribalta davanti al Cineland: a bordo madre e figlioletta

Ostia – Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori quello che si è verificato intorno alle ore 15.20 di sabato 30 ottobre in via dei Romagnoli, a Ostia.

Due auto, una Fiat Punto ed una Smart, si sono infatti scontrate all’altezza del Cineland, e l’impatto è stato tale che la Punto si è ribaltata.

A bordo, madre e figlia, una bambina di circa 10 anni. Fortunatamente, entrambe avevano la cintura di sicurezza ben allacciata, e nessuna delle due sembra essere rimasta ferita in maniera grave, e sono riuscite ad uscire autonomamente dall’auto ribaltata. La bimba ha riportato una lieve escoriazione sul braccio, e tutte e due sono salite sull’ambulanza che le ha trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre all’ambulanza Ares 118, i Vigili del Fuoco, un’automedica e gli agenti del X Gruppo Mare di Polizia Locale.

Il Faro online (Foto © gruppo Facebook Ostia Informa) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio