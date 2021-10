Notte di fuoco a Isola Sacra: incendio auto in via dell’Arenile

Fiumicino – L’allarme è scattato alle 2 e 30 nella notte appena trascorsa.

Un incendio in via dell’Arenile a Fiumicino ha fatto accorrere i soccorsi, Vigili del fuoco e sanitari del 118.

Una volta raggiunta la strada nella quale si è sviluppato il rogo, in località Isola Sacra, nella stradina parallela al lungomare, i soccorritori si sono trovati di fronte a un’auto in fiamme.

Una volta accertato che non c’erano persone coinvolte, sono state avviate le attività di spegnimento che in breve hanno presto sedato le fiamme seppure sono ancora in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino