Short track, in Coppa del Mondo Confortola è oro storico

L’Italia dello short track brilla nella seconda tappa di Coppa del Mondo in corso a Nagoya, in Giappone. Nella prima giornata di finali, infatti, gli azzurri salgono per due volte sul gradino più alto del podio con Yuri Confortola nei 1500 metri e Arianna Fontana vincitrice nei 500, dopo il secondo posto ottenuto poco prima nei 1500.

Se la campionessa olimpica a PyeongChang 2018 era tra le favorite nei 500 – ha avuto la meglio sulla polacca Natalia Maliszewska e sulla canadese Kim Boutin – il successo di Confortola è storico. L’azzurro, in fuga sin dalla partenza e trionfatore per distacco sul coreano Daeheon Hwang e il cinese Sun Long, è infatti il primo italiano a vincere una prova individuale di Coppa del Mondo dal 2007, quando Nicola Rodigari si affermò nei 1000 metri disputati a Heerenveen.

Come detto, il terzo podio di giornata è siglato ancora una volta da Arianna Fontana, seconda al traguardo nei 1500 metri vinti dall’olandese Suzanne Schulting (coni.it).

(foto@FederazioneItalianaSportsulGhiaccio Fisg/Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport