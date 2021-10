Tirrito: “A Terni il Sindaco impone alle donne il “burka lite”. Chiediamo immediati chiarimenti”

“La notizia che il Sindaco di Terni, con la scusa del contrasto alla prostituzione, abbia vietato con ordinanza l’uso di minigonne e abiti succinti, definendo genericamente ‘abbigliamento indecoroso o indecente’, ci lascia basiti”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna, che interviene sulla scia della polemica che sta coinvolgendo la città umbra.

“Chiediamo immediati chiarimenti al primo cittadino Leonardo Latini su quella che possiamo definire un ‘burka lite’. Chi dovrà decidere infatti se una minigonna possa essere giudicata “indecente”? Chi controllerà che una scollatura sia da definire “indecorosa”? Con quali criteri ogni donna verrà sottoposta ad un vaglio preventivo del proprio modo di esprimersi attraverso l’abbigliamento?

Non solo risulta impraticabile il controllo, peraltro lasciato alla piena discrezionalità di ciascuno dei ‘controllori’, ma – prosegue Tirrito – è estremamente avvilente che ancora una volta il pianeta donna venga in qualche modo giudicato per come vuole mostrarsi, controllato da un’entità (che si sente) superiore che decide ciò che è giusto o sbagliato per lei, ancor più sconsolante visto che attiene al rapporto tra la donna e la comunità che vive.

Per questo – conclude – ribadiamo con forza l’esigenza di capire dal Sindaco cosa avesse in mente, quali criteri, quali ragionamenti, senza fermarsi al generico impegno contro la prostituzione, peraltro tutto da dimostrare”.