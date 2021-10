Tornano i grandi del nuoto: l’Italia agli Europei in vasca corta

Il cammino verso le Olimpiadi di Parigi 2024 parte da Kazan. La sesta città della Russia per popolazione, nonché capoluogo della repubblica del Tartasan, si trasformerà per sette giorni in capitale del nuoto continentale e dal 2 all’8 novembre ospiterà i 21esimi Campionati Europei in vasca corta. Emozioni forti e spettacolo si condenseranno nel palcoscenico del maestoso e avveneristico Acquatic Centre.

L’Italnuoto, come da tradizione, non si risparmierà e sarà al via con quaranta atleti tra cui i medagliati i olimpici a Tokyo Gregorio Paltrinieri (argento negli 800 e bronzo nella 10 chilometri), Alessandro Miressi (argento con la 4×100 stile libero e bronzo con la 4×100 mista), Thomas Ceccon (argento con la 4×100 stile libero e bronzo con la 4×100 mista), Nicolò Martinenghi (bronzo nei 100 rana e con la 4×100 mista), Lorenzo Zazzeri (argento con la 4×100 stile libero) e Simona Quadarella (bronzo negli 800 stile libero); presenti anche il trio meraviglia della rana, composto da Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni e Martina Carraro e tanti giovani pronti definitivamente a sbocciare guidati da Alberto Razzetti e che, idealmente, è pronto a trascinare Costanza Cocconcelli, Lorenzo Mora, Leonardo Deplano, Erika Gaetani e il figlio d’arte Michele Lamberti. Torna il capitano Fabio Scozzoli, nella prima nazionale che non potrà contare sull’apporto della vincitrice di tutto Federica Pellegrini. Assenti Gabriele Detti, che ha ripreso la preparazione con gradualità, e Federico Burdisso e Santo Yukio Condorelli rimasti negli States.

Gli azzurri, sempre protagonisti nelle ultime edizioni, hanno conquistato 207 medaglie (68 ori, 66 argenti, 73 bronzi), nonché 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi a Glasgow 2019 piazzandosi alle spalle della sola Russia nel medagliere generale e vincendo per la terza volta consecutiva la classifica per nazioni.

Le gare saranno trasmesse su Rai Sport e seguiranno la seguente programmazione: ore 10.00 batterie, ore 18.30 semifinali e finali (-1 ora in Italia). Batterie e finali potranno essere seguite anche in streaming su Rai Play.

Il punto del direttore tecnico Cesare Butini

“Si riparte con ancora vive le sensazioni dei Giochi Olimpici. Le ottime prestazioni ottenute dalla nostra squadra a Tokyo non devono essere mal interpretate; rafforzano la consapevolezza delle grandi potenzialità che ha, ma allo stesso tempo ci devono far capire che non possiamo sederci. Questo sarà lo spirito con il quale affrontiamo la prima manifestazione internazionale di questo atipico triennio olimpico. Serve il massimo impegno La nostra delegazione è numerosa (40 elementi – 18 ragazze – 22 ragazzi) e altrettanto qualitativa. Abbiamo, come spesso è accaduto in questa manifestazione, inserito giovani atleti per favorire sia la loro crescita, che il ricambio generazionale necessario. Proveremo a trasformare in forza collettiva l’esperienza degli atleti più navigati e l’esuberanza dei più giovani. La manifestazione, articolata su sei giorni, sarà anche valida per la qualificazione ai prossimi campionati mondiali di corta. Mi aspetto in riferimento al periodo (non è mai stato disputato un campionato europeo nella prima decade di novembre. ndr) buoni risultati in linea con quanto condiviso con i tecnici sociali, che colgo l’occasione di ringraziare per il loro contributo. Dobbiamo considerare anche che sarà una stagione agonistica densa di appuntamenti internazionali che ci guideranno ai Campionati Europei in programma a Roma (11-17 agosto 2022). Nel mezzo i Mondiali in vasca corta di Doha (16-21 dicembre), quelli in lunga di Fukuoka (22-29 maggio 2022) e molteplici manifestazioni che necessitano di un’attenta programmazione e modulazione tecnica”.

Squadra Nazionale e Iscrizioni Gara Individuali

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 50, 100 e 200 farfalla

Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto) 400, 800 e 1500 stile libero

Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 50, 100 e 200 rana

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) 50, 100 e 200 rana

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 50 e 100 stile libero, 50 farfalla, 100 e 200 misti

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) 200 farfalla, 100, 200 e 400 misti

Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene) 50 dorso, 50 e 100 farfalla

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 50 e 100 stile libero, 50 e 100 farfalla

Francesca Fangio (In Sport) 50, 100 e 200 rana

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 200 stile libero, 100, 200 e 400 misti

Erika Gaetani (Gestisport) 100 e 200 dorso

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso

Benedetta Pilato (CC Aniene) 50 e 100 rana

Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto) 100 e 200 farfalla 100, 200 e 400 misti

Simona Quadarella (CC Aniene) 200, 400, 800 e 1500 stile libero

Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 50 e 100 dorso

Chiara Tarantino (Gestisport) 50 e 100 stile libero

Federica Toma (Gestisport) 50 e 100 stile libero, 50, 100 e 200 dorso

Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli) 800 e 1500 stile libero

Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Canottieri Vittorino da Feltre) 100 e 200 farfalla

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 100 stile libero, 100 dorso, 50 farfalla, 100 e 200 misti

Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200, 400 e 800 stile libero

Marco De Tullio (Fiamme Oro) 200 e 400 stile libero

Leonardo Deplano (CC Aniene) 10 e 200 stile libero

Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene) 200 e 400 stile libero

Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) 50 e 200 dorso, 50 e 100 farfalla

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50, 100 e 200 rana

Pier Andrea Matteazzi (Esercito/In Sport) 200 e 400 misti

Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia) 200 e 400 stile libero

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 stile libero

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici del Nuoto VVFF Modena) 50, 100 e 200 dorso

Marco Orsi (Fiamme Oro) 50 stile libero, 50 farfalla e 100 misti

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 stile libero

Alessandro Pinzuti (Esercito/In Sport) 50 e 100 rana

Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) 50 e 100 rana

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 100 e 200 farfalla, 100, 200 e 400 misti

Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 dorso, 50 e 100 farfalla

Simone Sabbioni (Esercito/Pesaro Nuoto) 50, 100 e 200 dorso

Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto) 50 e 100 rana

Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia) 50 e 100 stile libero

Calendario, orario (-1 in Italia), programma gare con gli azzurri e riferimenti cronometrici

Martedì 2 novembre (batterie dalle 10:00)

400 misti fem

RI 4’26”06 di Alessia Filippi del 14/12/2008 a Rijeka

Migliore prestazione in tessuto 4’27”88 di Ilaria Cusinato del 11/12/2018 a Hangzhou

Ilaria Cusinato

Sara Franceschi pp 4’31”79 del 10/09/2021 a Napoli

Alessia Polieri pp 4’31”92 del 15/04/2018 a Riccione

400 stile libero mas

RI 3’36”63 di Gabriele Detti del 07/04/2019 a Riccione

Filippo Megli pp 3’42”45 del 09/04/2017 a Riccione

Matteo Ciampi pp 3’38”79 del 04/12/2019 a Glasgow

Marco De Tullio pp 3’41”38 del 16/11/2019 a Massarosa

Stefano Di Cola pp 3’52”21 del 27/10/2019 a Roma

50 stile libero fem

RI 23”85 di Silvia Di Pietro del 24/04/2021 a Roma

Silvia Di Pietro

Costanza Cocconcelli pp 24”68 del 23/10/2021 a Riccione

Chiara Tarantino pp 24”92 del 14/03/2021 a Taranto

Federica Toma pp 25”95 del 14/03/2021 a Taranto

50 dorso mas

RI 23”05 di Simone Sabbioni del 17/12/2017 a Copenhagen

Simone Sabbioni

Lorenzo Mora pp 23”31 del 18/04/2021 a Riccione

Michele Lamberti pp 23”99 del 08/11/2019 a Genova

Matteo Rivolta pp 23”42 del 25/09/2021 a Napoli

100 rana fem

RI 1’03”55 di Benedetta Pilato del 15/11/2020 a Budapest

Benedetta Pilato

Arianna Castiglioni pp 1’03”90 del 12/09/2021 a Napoli

Martina Carraro pp 1’04”11 del 24/11/2019 a Londra

Francesca Fangio pp 1’06”01 del 09/11/2019 a Genova

100 farfalla mas

RI 49”54 di Matteo Rivolta del 12/08/2017 a Eindhoven

Matteo Rivolta

Giacomo Carini pp 52”15 del 19/11/2017 a Legnano

Alberto Razzetti pp 51”44 del 19/03/2019 a Riccione

Michele Lamberti pp 52”57 del 23/01/2021 a Brescia

4×50 stile libero fem

RI 1’35”61 di Silvia Di Pietro, Erica Ferraioli, Aglaia Pezzato e Federica Pellegrini del 11/120/2016 a Windsor

4×50 stile libero mas

RI 1’22”90 di Condorelli, Vergani, Zazzeri, Miressi del 14/12/2018 a Hangzhou

800 stile libero fem

RI 8’04”53 di Alessia Filippi del 12/12/2008 Rijeka

Migliore prestazione in tessuto 8’08”03 di Simona Quadarella del 13/12/2018 a Hangzhou

Simona Quadarella

Martina Rita Caramignoli pp 8’12”36 del 05/12/2019 a Glasgow

Martedì 2 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

400 misti fem FINALE

400 stile libero mas FINALE

50 stile libero fem

50 dorso mas

100 rana fem

100 farfalla mas

4×50 stile libero fem FINALE

4×50 stile libero mas FINALE

Mercoledì 3 novembre (batterie dalle 10:00)

200 dorso fem

RI 2’01”45 di Margherita Panziera del 06/12/2019 a Glasgow

Margherita Panziera

Erika Gaetani pp 2’07”85 del 30/11/2018 a Riccione

Federica Toma pp 2’10”02 del 21/12/2020 a Milano

50 stile libero mas

RI 20”69 di Marco Orsi del 05/12/2014 a Doha

Marco Orsi

Alessandro Miressi pp 21”18 del 06/12/2019 a Glasgow

Lorenzo Zazzeri pp 21”32 del 13/12/2018 ad Hangzou

Leonardo Deplano pp 21”47 del 20/12/2020 a Roma

200 farfalla fem

RI 2’04”20 di Ilaria Bianchi del 06/12/2019 a Glasgow

Ilaria Bianchi

Ilaria Cusinato pp 2’07”44 del 07/10/2021 a Budapest

Alessia Polieri pp 2’04”37 del 04/12/2015 a Riccione

100 rana mas

RI 56”15 di Fabio Scozzoli del 16/12/2017 a Copenhagen

Fabio Scozzoli

Nicolò Martinenghi pp 56”46 del 10/11/2020 a Budapest

Federico Poggio pp 59”12 del 18/09/2021 a Riccione

Alessandro Pinzuti pp 57”03 del 19/09/2021 a Napoli

100 misti fem

RI 58”45 di Costanza Cocconcelli del 26/09/2021 a Napoli

Costanza Cocconcelli

Ilaria Cusinato pp 59”76 del 13/12/2018 ad Hangzhou

Sara Franceschi pp 1’01”55 del 01/11/2016 a Genova

Alessia Polieri pp 1’01”51 del 13/12/2013 ad Herning

4×50 mista mas

RI 1’31”54 di Sabbioni, Scozzoli, Orsi, Condorelli del 15/12/2018 a Hangzhou

1500 stile libero mas

RE-RI 14’08”06 di Gregorio Paltrinieri del 04/12/2015 a Netanya

Gregorio Paltrinieri

Domenico Acerenza pp 14’33”89 del 15/12/2018 ad Hangzhou

Mercoledì 3 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

50 stile libero fem FINALE

50 dorso mas FINALE

100 rana fem FINALE

50 stile libero mas

200 farfalla fem

100 farfalla mas FINALE

800 stile libero fem FINALE

100 rana mas

200 dorso fem

100 misti fem

4×50 mista mas FINALE

Giovedì 4 novembre (batterie dalle 10:00)

100 stile libero fem

RI 52”10 di Federica Pellegrini del 07/04/2019 a Riccione

Silvia Di Pietro pp 52”86 del 25/04/2021 a Roma

Costanza Cocconcelli pp 54”35 del 20/12/2020 a Riccione

Chiara Tarantino pp 54”65 del 15/12/2019 a Riccione

Federica Toma pp 55”58 del 13/03/2021 a Taranto

200 misti mas

RI 1’53”26 di Thomas Ceccon del 01/12/2018 a Riccione

Thomas Ceccon

Pier Andrea Matteazzi pp 1’58”73 del 16/12/2018 a Monza

Alberto Razzetti pp 1’53”86 del 23/09/2021 a Napoli

200 rana fem

RI 2’19”68 di Martina Carraro del 08/12/2019 a Glasgow

Martina Carraro

Arianna Castiglioni pp 2’13”38 del 04/09/2021 a Napoli

Francesca Fangio pp 2’19”97 del 08/12/2019 a Glasgow

100 dorso mas

RI 49”68 di Simone Sabbioni del 15/12/2017 a Copenhagen

Simone Sabbioni

Lorenzo Mora pp 50”33 del 25/09/2021 a Napoli

Thomas Ceccon pp 50”71 del 26/08/2021 a Napoli

Matteo Rivolta pp 50”29 del 26/09/2021 a Napoli

50 dorso fem

RI 26”22 di Silvia Scalia del 07/12/2019 a Glasgow

Silvia Scalia

Margherita Panziera pp 27”31 del 30/11/2018 a Riccione

Elena Di Liddo pp 26”39 del 25/09/2021 a Napoli

Federica Toma pp 28”43 del 01/03/2021 a Taranto

200 farfalla mas

RI 1’51”15 di Alberto Razzetti del 10/09/2021 a Napoli

Alberto Razzetti

Giacomo Carini pp 1’53”92 del 06/12/2016 a Windsor

4×50 mista fem

RI 1’44”92 di Silvia Scalia, Benedetta Pilato, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro del 08/12/2019 a Glasgow

1500 stile libero fem

RI 15’29”74 di Simona Quadarella del 05/03/2021 a Roma

Simona Quadarella

Martina Rita Caramignoli pp 15’36”43 del 05/03/2021 a Roma

Giovedì 4 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

200 dorso fem FINALE

50 stile libero mas FINALE

200 farfalla fem FINALE

200 misti mas

100 stile libero fem

100 dorso mas

100 misti fem FINALE

1500 stile libero mas FINALE

200 rana fem

200 farfalla mas

50 dorso fem

100 rana mas FINALE

4×50 mista fem FINALE

Venerdì 5 novembre (batterie dalle 10:00)

100 dorso fem

RI 56”57 di Margherita Panziera del 04/12/2019 a Glasgow

Margherita Panziera

Erika Gaetani pp 59”57 del 01/12/2018 a Riccione

Silvia Scalia pp 57”51 del 04/12/2019 a Glasgow

Federica Toma pp 59”43 del 24/04/2021 a Giovinazzo

200 stile libero mas

RI 1’41”65 di Filippo Magnini del 13/12/2009 a Istanbul

Migliore prestazione in tessuto 1’42”06 di Stefano Ballo del 22/12/2019 a Portici

Matteo Ciampi pp 1’43”28 del 26/09/2021 a Napoli

Filippo Megli pp 1’42”62 del 14/12/2018 ad Hangzhou

Marco De Tullio pp 1’45”59 del 11/11/2018 a Genova

Stefano Di Cola pp 1’44”40 del 20/12/2020 a Roma

100 farfalla fem

RI 56”06 di Elena Di Liddo del 15/12/2018 a Hangzhou

Elena Di Liddo

Ilaria Bianchi pp 56”13 del 16/12/2012 a Istanbul

Silvia Di Pietro pp 56”63 del 06/12/2015 a Netanya

Alessia Polieri pp 58”08 del 18/12/2010 a Dubai

200 rana mas

RI 2’03”80 di Edoardo Giorgetti del 18/12/2009 a Manchester

Migliore prestazione in tessuto 2’05”36 di Nicolò Martinenghi del 25/09/2021 a Napoli

Nicolò Martinenghi

200 misti fem

RI 2’06”17 di Ilaria Cusinato del 15/12/2018 a Hangzhou

Ilaria Cusinato

Costanza Cocconcelli pp 2’08”94 del 25/09/2021 a Napoli

Sara Franceschi pp 2’08”20 del 18/09/2021 a Napoli

Alessia Polieri pp 2’10”31 del 25/03/2011 a Riccione

50 farfalla mas

RI 22”50 di Marco Orsi del 03/09/2021 a Napoli

Marco Orsi

Thomas Ceccon pp 22”63 del 24/01/2021 a Verona

Michele Lamberti pp 23”85 del 24/01/2021 a Brescia

Matteo Rivolta pp 22”63 del 26/09/2021 a Napoli

Venerdì 5 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

200 misti mas FINALE

100 stile libero fem FINALE

100 dorso mas FINALE

100 dorso fem

200 stile libero mas

100 farfalla fem

200 rana fem FINALE

200 farfalla mas FINALE

50 dorso fem FINALE

200 rana mas

200 misti fem

50 farfalla mas

1500 stile libero fem FINALE

Sabato 6 novembre (batterie dalle 10:00)

50 rana mas

RI 25”62 di Fabio Scozzoli del 13/12/2017 a Copenhagen

Fabio Scozzoli

Nicolò Martinenghi pp 25”74 del 04/09/2021 a Napoli

Federico Poggio pp 26”66 del 25/04/2021 a Riccione

Alessandro Pinzuti pp 26”07 del 25/09/2021 a Napoli

200 stile libero fem

RI 1’51”17 di Federica Pellegrini del 13/12/2009 a Istanbul

Sara Franceschi pp 1’57”69 del 02/04/2016 a Livorno

Simona Quadarella pp 1’58”30 del 06/03/2021 a Roma

200 dorso mas

RI 1’50”45 di Lorenzo Mora del 08/11/2019 a Genova

Lorenzo Mora

Michele Lamberti pp 1’53”99 del 14/02/2021 a Brescia

Simone Sabbioni pp 1’50”75 del 02/12/2015 a Netanya

50 rana fem

RI 28”81 di Benedetta Pilato del 21/11/2020 a Budapest

Benedetta Pilato

Martina Carraro pp 29”51 del 18/10/2020 a Budapest

Arianna Castiglioni pp 29”09 del 25/09/2021 a Napoli

Francesca Fangio pp 31”10 del 21/12/2019 a Monza

100 stile libero mas

RI 45”90 di Alesssandro Miressi del 08/12/2019 a Glasgow

Alessandro Miressi

Thomas Ceccon pp 46”43 del 27/08/2021 a Napoli

Leonardo Deplano pp 47”24 del 20/12/2020 a Roma

Lorenzo Zazzeri pp 46”72 del 01/12/2017 a Riccione

100 misti mas

RI 51”03 di Marco Orsi del 14/12/2018 a Hangzhou

Marco Orsi

Thomas Ceccon pp 51”84 del 26/09/2021 a Napoli

Alberto Razzetti pp 53”09 del 17/02/2019 a Genova

50 farfalla fem

RI 25”18 di Silvia Di Pietro del 24/04/2021 a Roma

Silvia Di Pietro

Elena Di Liddo pp 25”37 del 05/12/2019 a Riccione

Costanza Cocconcelli pp 26”75 del 16/12/2019 a Riccione

Ilaria Bianchi pp 25”62 del 11/03/2013 a Riccione

4×50 mixed stile libero

RI 1’29”22 di Luca Dotto, Marco Orsi, Erika Ferraioili e Silvia Di Pietro del 06/12/2014 a Doha

800 stile libero mas

RI 7’30”31 di Gregorio Paltrinieri del 16/12/2018 ad Hangzhou

Gregorio Paltrinieri

Domenico Acerenza pp 7’43”02 del 06/03/2021 a Roma

Sabato 6 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

100 dorso fem FINALE

200 stile libero mas FINALE

100 farfalla fem FINALE

200 rana mas FINALE

200 stile libero fem

200 misti fem FINALE

50 farfalla mas FINALE

100 misti mas

50 rana fem

50 rana mas

100 stile libero mas

50 farfalla fem

200 dorso mas

4×50 mixed stile libero FINALE

Domenica 7 novembre (batterie dalle 10:00)

400 misti mas

RI 4’01”57 di Alberto Razzetti del 10/09/2021 a Napoli

Alberto Razzetti

Pier Andrea Matteazzi pp 4’09”34 del 07/04/2019 a Riccione

400 stile libero fem

RI 3’57”59 di Federica Pellegrini del 06/03/2011 a Ostia

Federica Pellegrini

Simona Quadarella pp 3’59”75 del 08/12/2019 a Glasgow

Martina Rita Caramignoli pp 4’02”72 del 20/12/2020 a Roma

4×50 mixed mista

RI 1’37”90 di Niccolò Bonacchi, Fabio Scozzoli, Silvia Di Pietro ed Erika Ferraioli del 04/12/2014 a Doha

Domenica 7 novembre (finali dalle 18:30)

100 misti mas

50 rana mas

200 stile libero fem

200 dorso mas

400 stile libero fem

400 misti mas

50 rana fem

100 stile libero mas

50 farfalla fem

800 stile libero mas

4×50 mixed mista

