G20, i leader del mondo lanciano una monetina nella Fontana di Trevi

Roma – I leader del G20 di Roma, guidati da Mario Draghi, a Fontana di Trevi per la passeggiata organizzata nell’ambito del vertice. Dopo quella di ieri insieme a medici e infermieri in omaggio al loro impegno in prima linea nella lotta contro il coronavirus, photo opportunity con lancio della monetina nella celebre fontana capitolina prima di riprendere i lavori all’Eur. La monetina da 1 euro lanciata dai leader è stata coniata in Italia. Sul retro c’è la raffigurazione dell’uomo vitruviano, simbolo del G20.

I leader si sono posizionati con le spalle alla fontana. Il premier Draghi al centro, tra la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. I leader stranieri hanno poi lanciato la monetina nella Fontana, tradizionale rito per augurare un ritorno nella città eterna. Il lancio è stato salutato da un applauso, dopo il quale i capi di Stato e governo hanno lasciato il centro storico in vista della ripresa dei lavori del summit. (Fonte: Adnkronos)