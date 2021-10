G20, ultimo giorno di vertice a Roma: tutti gli appuntamenti in programma

Roma – Si è aperta la giornata conclusiva del vertice G20 di Roma, con una passeggiata dei leader a Fontana di Trevi. Alle 10.30 al via la prima sessione dei lavori, dedicata al ruolo del settore privato nel combattere il cambiamento climatico. Interverrà Carlo, il Principe di Galles. Alle 11.05 su apre la Seconda sessione sempre legata al clima, mentre alle 13.50 il terzo panel verrà dedicata allo sviluppo sostenibile. Alle 15.40 in programma la sessione conclusiva, alla quale seguirà la conferenza stampa del premier e ‘padrone di casa’ Mario Draghi. Tutti gli interventi introduttivi del presidente del Consiglio alle Sessioni saranno trasmessi in diretta.

E’ intanto andato avanti tutta la notte e continua anche questa mattina il negoziato tra gli sherpa dei leader del G20 per arrivare ad un accordo sui punti più controversi della bozza di dichiarazione finale del vertice, in particolare quelli sul clima. “Stiamo negoziando”, dicono fonti vicine al dossier.

DRAGHI

Il premier Mario Draghi avrà oggi, a margine del vertice del G20 di Roma, un bilaterale con il primo ministro canadese Justin Trudeau, in agenda alle 13.10, e a seguire con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Lo fa sapere Palazzo Chigi.

BIDEN

Ed è incontro bilaterale anche per Joe Biden con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan alle 10.10, poi la partecipazione alla seconda e terza sessione plenaria del G20 di Roma, quindi alle 17.15 il presidente Usa ospiterà un evento, a margine del G20 e sempre alla Nuvola, sulla catena di approvvigionamento globale legata alla pandemia, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento internazionale sia a breve che a lungo termine e favorire la ripresa. La Casa Bianca ha reso noto il programma della intensa giornata romana di Biden, che si chiuderà alle 19.30 con una sua conferenza stampa conclusiva.

“Abbiamo intenzione di avere una buona conversazione”, ha detto Biden ai giornalisti che gli chiedevano, prima dell’inizio del colloquio con Erdogan, se gli Stati Uniti abbiano intenzione di vendere gli F16 alla Turchia. Nei giorni scorsi, Erdogan aveva reso noto che gli Stati Uniti hanno offerto alla Turchia di venderle caccia F16, come ‘risarcimento’ per l”espulsione di Ankara dal programma degli F35 in seguito all’acquisto di missili russi S-400.

INCONTRO JOHNSON-MACRON

Iniziato l’incontro tra il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson. Al centro dell’incontro per questa bilaterale molto attesa che si svolge a margine del G20 la disputa legata ai diritti di pesca tra Francia e Regno Unito. (Fonte: Adnkronos)