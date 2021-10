Viola l’obbligo di soggiorno, arrestato pluripregiudicato di Fondi

Fondi – Nell’ambito della attività di prevenzione e repressione dei reati posta in essere dal Commissariato Distaccato di P.S. di Gaeta, nel pomeriggio di ieri 30 ottobre, il personale di polizia ha tratto in arresto un noto pluripregiudicato 41enne di Fondi.

L’uomo era già stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Fondi (LT) per la durata di anni 2, irrogata dal Tribunale per le Misure di Sorveglianza di Roma su proposta del Questore di Latina e notificata dal Commissariato di P.S. di Fondi nell’aprile 2020.

Proprio la violazione degli obblighi e delle prescrizioni ad essa relativi ha determinato il nuovo provvedimento restrittivo.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato presso l’Istituto Penitenziario di Roma – Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

