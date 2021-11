Cerveteri celebra la Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate

Cerveteri – Come ogni anno, Cerveteri celebra il 4 Novembre, Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. Il Comune di Cerveteri ha infatti organizzato il consueto appuntamento rivolto a Forze dell’Ordine, Associazioni d’Arma e cittadinanza, che avrà inizio alle ore 09:15 con la formazione del Corteo in Piazza Risorgimento, proseguirà alle ore 09:30 con la Celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore per poi concludersi con la Cerimonia Istituzionale, l’omaggio floreale e gli interventi istituzionali al Monumento ai Caduti al Parco della Rimembranza.

La ricorrenza di quest’anno assume un duplice valore: sono trascorsi infatti esattamente 100anni dalla traslazione della salma del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. Per questo, accogliendo la volontà delle Associazioni d’Arma del territorio, durante il Consiglio comunale del 21 ottobre, il Comune di Cerveteri ha riconosciuto al Milite Ignoto, Soldato e Cittadino d’Italia, la Cittadinanza Onoraria di Cerveteri, quale simbolo dei valori dell’Unità Nazionale, della Pace e della Costituzione.

Inoltre, sempre il Comune di Cerveteri, presso il Comitato Coordinamento Albo D’Oro ha provveduto all’acquisto di 43medaglie ricordo nominali intitolate ai Caduti di Cerveteri durante la Prima Guerra Mondiale. Esse, verranno consegnate attraverso una cerimonia ufficiale alle famiglie, figli, nipoti, dei combattenti di Cerveteri caduti durante il primo conflitto mondiale.

“Anche quest’anno, come ogni anno, celebreremo insieme alle Autorità e alla cittadinanza questa giornata importante e così densa di significato per la storia del nostro Paese – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – vista la concomitanza del Centenario dalla traslazione del Milite Ignoto, al termine della Cerimonia consegneremo alle Forze dell’Ordine e alle Associazioni d’Arma presente una pergamena ricordo della Giornata, una certificazione del riconoscimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto e doneremo simbolicamente al Monumento ai Caduti, in attesa di poter svolgere una apposita Cerimonia, le medaglie dedicate ai cittadini di Cerveteri, militari caduti nella Prima Guerra Mondiale e Iscritti all’Albo d’Oro”.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri