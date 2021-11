Goggia e Bertagnolli: patto Fiamme Gialle per vincere ai Giochi Invernali

Modena – Saranno loro a portare il Tricolore a Pechino. Mancano 100 giorni all’evento sportivo del 2022. E arriva a qualche mese di distanza dalle Olimpiadi Estive di Tokyo. La posizione geografica cambia di qualche chilometro, ma non mutano le emozioni che porterà lo sport azzurro, ancora una volta. I tifosi si augurano che ci sia una coda allo splendido 2021 dell’Italia, che potrebbe proseguire anche nel prossimo mese di febbraio, con le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali (quest’ultime a marzo).

In alto la bandiera italiana, anche nei successi storici. E allora ecco gli atleti scelti a sventolare il Tricolore durante la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali. Sofia Goggia lo farà per le Olimpiadi mentre Giacomo Bertagnolli lo farà per le Paralimpiadi. Muta la competizione, ma non la squadra di appartenenza. Entrambi campioni dell’orgoglioso Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, che vede due suoi atleti portare il vessillo tricolore nel mondo, anche nella sfilata dell’Italia Team invernale. Fiero il team gialloverde che da oltre 100 anni onora la bandiera con medaglie e acclamazioni in tutto il mondo. E protagonisti di questa favola sportiva ci sono allora, loro. Sofia e Giacomo. Della stessa specialità dello sci, ma in ambiti motori diversi. La Goggia è campionessa olimpica nella discesa libera, Bertagnolli è pluricampione paralimpico, appunto alle Paralimpiadi.

Due Coppe di Ghiaccio per l’azzurra, sei invece per l’azzurro (che detiene due trofeo anche nella discesa libera paralimpica). Incroci di destini e di successi per di due campioni gialloverdi che si sono incontrati a Skipass, dove le Fiamme Gialle hanno organizzato il loro consueto incontro con il mondo degli sport invernali. Numerose le medaglie condivise tra i due, che avranno la responsabilità di portare all’Italia proprio quelle emozioni che i tifosi attendono di vivere ancora. E allora ecco ‘un ideale patto tra i due’ con sorrisi scambiati e promesse nascoste nel cuore a Skipass (leggi qui). Medianti i sogni di gloria. Insieme per vincere ancora, per l’Italia e per le Fiamme Gialle.

