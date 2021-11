In 400 alla festa di Halloween: seconda multa in 24 ore per un locale di Latina

Latina – Appena 24 ore fa, i poliziotti della Questura di Latina unitamente ai Vigili del Fuoco, avevano accertato una serie di carenze autorizzatorie e strutturali di un locale notturno del capoluogo, sanzionando amministrativamente e penalmente il titolare dell’attività (leggi qui). Quest’ultimo, nonostante gli fosse stata contestata, tra le altre cose, la mancanza di uscite di sicurezza, incurante delle precedenti sanzioni, questa notte ha nuovamente aperto il locale organizzandovi una festa di Halloween.

Dal costante monitoraggio del web, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno rilevato come lo stesso locale avesse pubblicizzato il nuovo evento sui social forum.

Pertanto i poliziotti sono intervenuti nuovamente presso la medesima struttura, riscontrando infatti la presenza di circa 400 persone intente a ballare, in dispregio di qualunque misura di sicurezza per la loro incolumità. Gli agenti hanno quindi fatto interrompere la serata musicale facendo uscire tutti gli avventori.

Al titolare sono state nuovamente contestate le violazioni amministrative e penali relative alla mancanza di autorizzazioni ed alla grave violazione delle fondamentali norme di sicurezza; lo stesso sarà deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

