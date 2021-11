Ladispoli, in attesa della palestra agli studenti dell’Alberghiero l’uso del Palazzetto dello Sport

Ladispoli – Venerdì mattina, insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Fiovo Bitti, il sindaco Grando è intervenuto all’assemblea di Istituto indetta dagli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli.

“All’ordine del giorno c’era l’ormai annosa vicenda della palestra, progettata nel lontano 2015 e mai realizzata. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città -ha spiegato il sindaco Alessandro Grando- ho ribadito a studenti e professori il massimo sostegno da parte del Comune nel supportare in ogni sede le loro giuste e legittime rivendicazioni.

“Davanti all’inerzia della Città Metropolitana – ha proseguito Grando- che in tutto questo tempo non è riuscita a risolvere il problema, che non dimentichiamo è di loro esclusiva competenza, l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere i ragazzi mettendo a disposizione dell’Istituto Alberghiero, in orario scolastico, il nuovo Palazzetto dello Sport che si sta costruendo in via delle Primule.

In attesa che la tanto agognata palestra venga realizzata i ragazzi avranno la possibilità di utilizzare una struttura di proprietà comunale per praticare attività sportiva, come loro diritto. Ovviamente – ha concluso Grando – se l’ipotesi dell’utilizzo del nuovo Palazzetto dello Sport venisse accolta, chiederemo a Città Metropolitana quantomeno di finanziare un servizio di trasporto scolastico per accompagnare i ragazzi e di compartecipare alle spese di gestione della struttura. Le famiglie e gli studenti sappiano che l’Amministrazione comunale sarà sempre al loro fianco”.

