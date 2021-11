Martina Caironi a Giacomo Bertagnolli: “Tocca a te vincere ancora, alle Paralimpiadi”

Modena – Martina Caironi ha trascorso una grande Paralimpiade. Due medaglie per lei in bacheca, aggiunte alle altre 17 in palmares. Gli argenti vinti nel salto in lungo e nei 100 metri hanno il sapore di una straordinaria carriera che la Caironi ha iniziato nel 2012 a Londra. I primi allori sono arrivati da lì, proprio nella competizione a cinque cerchi. Il sogno di tutti gli atleti.

Oggi Martina sorride a quelle conquiste, invitando i compagni di squadra delle Fiamme Gialle a Skipass, di replicare le medaglie a Pechino 2022. Il passaggio del testimone e il suo incoraggiamento è arrivato durante la fiera degli sport invernali a Modena, tornata dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid. Un appuntamento consueto per le Fiamme Gialle che quest’anno hanno riunito sotto il proprio stand i campioni olimpici di Tokyo (tra cui Antonella Palmisano, Ambra Sabatini, Martina Caironi appunto, Fausto Desalu) e gli azzurri dello sci alpino. Tra cui Sofia Goggia, Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg e Giacomo Bertagnolli. Proprio quest’ultimo ha ricevuto gli auguri di Martina: “Ora tocca a voi (a te)”. Martina lo scrive sui social di Instagram. Nella stories dedicata al momento del passaggio di testimone tra lei e Giacomo, sogna di veder vincere Bertagnolli alle Paralimpiadi Invernali. Quest’ultimo già pluricampione mondiale di sci alpino nella visual impaired e plurimedagliato a PyeongChang 2018. Il gesto del passaggio c’è stato di fronte agli ammiratori accorsi alla Fiera di Modena e al mondo gialloverde intorno a loro.

Da campionessa della Paralimpiadi Estive al campione della Paralimpiadi Invernali. cambiando l’atleta il risultato non dovrebbe cambiare, se il talento azzurro è lo stesso. Il risultato è una medaglia a cinque cerchi.

