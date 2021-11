Allagamenti nel Municipio X, Vitolo: “Il problema non sono (solo) le caditoie ostruite”

Ostia – “Insieme al problema della manutenzione ordinaria di caditoie e fognature, persiste per il Municipio X la forte criticità degli allagamenti per i fenomeni di esondazione dei canali di bonifica e relativi impianti, giudicati insufficienti dallo studio dell’Università Roma Tre se chiamati a eventi meteorici importanti (tempi di ritorno di 200 anni)”.

A spiegarlo è Francesco Vitolo, ex presidente pentastellato della Commissione Ambiente del Municipio X. “Lo studio ha identificato, infatti, che sono necessari un set di un centinaio di interventi per investimenti dell’ordine di circa 200 milioni di euro”, spiega.

“Il primo intervento riguarda la realizzazione di una cassa di espansione sul Canale Palocco, il corso d’acqua artificiale che, tagliando trasversalmente l’intero territorio municipale, dirotta a mare le acque scolanti dalla parte più alta del nostro territorio. Si tratta della realizzazione di una specie di laghetto artificiale, destinato a intrappolare i volumi delle piene che altrimenti provocherebbero l’esondazione del canale nel tratto successivo, in cui attraversa il quartiere Infernetto proprio nel punto in cui anni fa ci fu una vittima per l’ennesimo allagamento”.

“Secondo le ultime informazioni raccolte nel corso della mia esperienza come presidente della locale Commissione Ambiente – continua Vitolo – per la realizzazione dell’opera, a fronte di una previsione di spesa di circa 6 milioni di euro, le risultanze progettuali assunte dal dipartimento hanno portato a un impegno di spesa di circa 10 volte tanto“.

“La fine del mandato – racconta – non mi ha permesso di approfondire come sia stato possibile che il nuovo quadro economico dell’opera abbia subito nell’iter procedurale comunale un tale aumento di costi rispetto la stima iniziale dello studio universitario. Qualora, infatti, venissero confermate le cifre in gioco, ci sarebbe da rivedere l’intero quadro economico degli interventi. A prescindere dalle dovute verifiche sulla competenza e responsabilità di chi ha portato avanti l’iter amministrativo, è evidente che se una sola opera delle cento necessarie implica finanziamenti di questa portata, le reali possibilità di mettere in sicurezza il territorio si allontanano sempre di più“.

“Sebbene si tratti di opere non di diretta competenza municipale, la speranza è che la nuova Amministrazione continui a vigilare su queste tematiche dandone riscontro degli esiti ai residenti dei quadranti del territorio soggetti ad allagamenti”, conclude l’ex presidente di commissione.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio