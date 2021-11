Allerta meteo arancione, il 3 novembre scuole chiuse ad Anzio e Nettuno

Nettuno – Resteranno chiuse le scuole di Anzio e Nettuno domani, mercoledì 3 novembre. Lo ha comunicato il Comune di Nettuno in una nota: “A seguito dell’allerta meteo di colore arancione emanata dal Centro Funzionale della Regione Lazio per il rischio idrogeologico le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse al fine di garantire l’incolumità di bambini e studenti. Si raccomanda la cittadinanza di limitare gli spostamenti e di muoversi solo se strettamente necessario”.

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, con Ordinanza n. 78 del 2/11/2021 ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico.

Il tavolo permanente del COC è attivo presso il Comando della Polizia Locale, in Via del Faro 1, per le prossime 24 ore, con la raccomandazione alla popolazione di fare attenzione nell’impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, di evitare la circolazione nelle strade con maggior pendenza, di non sostare sotto alberi di alto fusto e di tenersi a distanza dalle banchine adiacenti al mare.

“Nei prossimi minuti, a tutela di tutta la popolazione scolastica, sarà emessa l’Ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per la giornata di mercoledì 3 novembre”, si legge nella nota del Comune di Anzio.

