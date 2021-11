Chi è Taylor Mega: carriera, successo e vita privata

Taylor Mega sarà una delle ospiti del nuovo appuntamento con Le Iene Show, che va in onda stasera, 02 novembre 2021, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione.

La conduttrice, “Iena per una sera” della puntata di stasera, de Le Iene Show 2021 sarà la giovanissima Madame, che affiancherà la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band.

Nel corso della puntata, Nicolò De Devitiis proverà un esperimento: far fare foto senza filtri agli influencer italiani come Taylor Mega, perché una recente legge norvegese impone a chi pubblica una foto di dichiarare se sia stata ritoccata.

Chi è Taylor Mega

Taylor Mega è nata ad Udine il 31 ottobre 1993. Il suo vero nome è Elisia Todesco. È cresciuta a Carlino (Udine) in una famiglia di allevatori di tacchini con due sorelle. Alta 173cm., pesa 55 chili, bionda, occhi azzurri e fisico mozzafiato. Taylor Mega è diventata celebre nel 2018 come modella e come influencer sui canali social, soprattutto su Instagram, dove con il suo account ha acquisito oltre 2 milioni di follower.

Taylor Mega ha avuto un passato difficile e travagliato da tossicodipendente ed ha confessato di essersi rifatta il seno e le labbra. Nel 2019 è stata una delle concorrenti della 14ª edizione dell’Isola dei Famosi, ma è lei la prima naufraga ad essere eliminata dal gioco. E’ spesso ospite nei salotti tv di Mediaset.

Vita privata

Taylor Mega avrebbe avuto una relazione con un avvocato 50enne di Udine. Poi, tra le relazioni e i flirt di Taylor Mega, spuntano i nomi di Flavio Briatore (estate 2018), Tony Effe della Dark Polo Gang, e Sfera Ebbasta.

(Foto: Facebook – @Taylormega)