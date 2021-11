Civitavecchia, oltre 80 gli screening gratuiti per la prevenzione del diabete

Civitavecchia – Si è conclusa sabato 30 Ottobre alla farmacia comunale “Aurelia” la giornata di prevenzione del diabete organizzata da CSP srl in collaborazione con l’Adiciv, Associazione Diabetici Civitavecchia. Più di 80 gli screening gratuiti effettuati stamani per la valutazione del rischio di insorgenza del diabete.

La giornata, con la partecipazione di diversi specialisti di Adiciv, è stata caratterizzata anche da un incontro individuale riservato a ciascun cittadino/utente. Un vero e proprio percorso di sensibilizzazione e prevenzione dell’insorgenza del diabete: dall’alimentazione all’attività fisica, dall’autocontrollo glicemico agli esami periodici da effettuare, dal controllo del peso alla cura dei piedi.

Particolarmente soddisfatti il presidente di Csp srl, Fabrizio Lungarini, ed il consigliere del CdA, Matteo Mormino, che si sono sottoposti al controllo glicemico.

Una iniziativa riuscitissima come ha sottolineato la direttrice della farmacia Aurelia, dott.ssa Alessandra Fabbri, soddisfatta “per il lavoro svolto dagli Specialisti che ci hanno dedicato le loro competenze e il loro tempo, ed ai Cittadini Utenti per il loro entusiasmo e partecipazione”.

“Stanchi ma soddisfatti – ha commentato il presidente Adiciv, Sandro Luciani – abbiamo fatto in sole 4 ore circa 80 test di Tuomilehto per la valutazione del rischio insorgenza diabete e misure glicemie con glucometro. Evidenziate alcune persone ad alto rischio altre a rischio medio e qualcuno con necessità di valutazione medica urgente. Un grazie va alla Dottoressa Alessandra Fabbri – ha concluso – , ed a tutti i volontari Adiciv che con la loro competenza e disponibilità hanno permesso che questa giornata si trasformasse in un successo”.

Ricordiamo che le farmacie comunali di Civitavecchia del gruppo CSP srl continueranno con questa ed altre iniziative anche nelle prossime settimane.