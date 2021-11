Consiglio comunale, Severini: “La maggioranza si prende meriti altrui e intanto fugge dall’aula consiliare”

Fiumicino – “Garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini del territorio è uno dei doveri primari dell’Amministrazione: eppure a breve Aranova si troverà sprovvista di un medico di base e i circa 800 residenti della località stanno correndo ai ripari per trovare un posto presso altri medici nelle zone limitrofe”. Così, in una nota, stampa Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Tale fatto era oggetto della mozione da me presentata oggi, 02 novembre 2021, in Consiglio, – spiega il Capogruppo – che è stata ritirata per favorire un ordine del giorno elaborato dalla maggioranza, diventato a firma unitaria, sul medesimo argomento. A che serve votare un ordine del giorno che nasce prendendo spunto da una richiesta già fatta dall’opposizione? A prendersi i meriti? Forse…La cosa imbarazzante è che io avrei votato tale ordine del giorno a prescindere, mentre la maggioranza non avrebbe fatto lo stesso con la mia mozione. La cosa importante per me, però, era arrivare al risultato, non prendermi il merito. Obiettivo, per fortuna, raggiunto.

Inoltre, anche oggi abbiamo assistito ad una “fuga” della maggioranza dall’aula consiliare: dopo la pausa, tutte le interrogazioni e le question time non sono state discusse perché maggioranza, sindaco e vicesindaco non sono rientrati in aula, mentre erano presenti solo 4 consiglieri dell’opposizione. Tutti i problemi della cittadinanza, che ci portiamo avanti da luglio, restano quindi così, ancora nel dubbio“.

“Ciò dimostra l’assenza di sensibilità da parte dell’Amministrazione – conclude Severini – nei confronti delle reali problematiche che riguardano i cittadini. Non è questo il modo di unire le forze per la nostra città. Una città che merita vedere riconosciuti e tutelati i diritti che spettano ad ognuno di noi”.

