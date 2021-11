Covid-19, in Italia sale il tasso di positività. In 24 ore balzo di ricoveri

Roma – Covid in Italia, sale il tasso di positività (1,9%). Balzo per i ricoveri in 24 ore (+109 in 24 ore) secondo i dati e i numeri dell’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Sono stati 2.818 i nuovi contagi da Coronavirus lunedì 1 novembre 2021 e 20 i decessi registrati. Sono stati processati 146.725 tamponi con un tasso positività all’1,9%. Sono stati 2.863 i ricoverati con sintomi, +109 in 24 ore, 364 in terapia intensiva (+22 rispetto a ieri), con 33 ingressi in 24 ore e 1.524 i nuovi guariti.

Vaccino anti-covid

Intanto il totale delle somministrazioni di vaccino anti-covid è salito a 89.904.963. Sono 46.636.798 (pari all’86,35% della popolazione over 12) le persone che hanno ricevuto la prima dose, 44.799.366 (pari all’82,95 % della popolazione over 12) che hanno completato il ciclo vaccinale) mentre fino a ora sono state iniettate 1.340.165 dosi booster (il 44,84% della popolazione interessata), mentre le dosi addizionali sono 267.857 (il 30,51% della popolazione interessata). (fonte Adnkronos)