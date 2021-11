Covid, Italia in stato emergenza fino al 31 marzo 2022: le ipotesi sul tavolo del Governo

Roma – Ipotesi proroga stato emergenza al 31 marzo 2022? “Io credo che 3 mesi” di proroga “siano ragionevoli. Parlo da medico, non da politico”. Così il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri a Quarta repubblica che sottolinea: “Dobbiamo procedere con le terze dosi. Una volta raggiunto il 90 per cento delle persone vaccinate conteniamo l’avanzata del virus ma dobbiamo completare l’opera, cercando bene le varianti. Abbiamo già fatto tanta strada negli ultimi 6 mesi”.

"Faremo una riflessione in fase più avanzata", dice dal canto suo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, spiegando che "oggi l'obiettivo è aumentare il numero di vaccinati. Se dovesse rimanere un numero così importante di non vaccinati, è chiaro che sarebbe un elemento che incide". Quanto al Green pass, "al momento la proroga non è sul tavolo del ministero. Noi confidiamo di arrivare a quel 90 per cento di vaccini che ci permetterà di ridurne l'applicazione".