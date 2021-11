Dietro ai ristoranti un giro di estorsioni, 3 arresti a Latina

Latina – A seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è in corso un’operazione della Polizia di Stato, tesa all’esecuzione di 3 misure cautelari, ed il sequestro di 5 società, attive nel settore della ristorazione, del valore di circa mezzo milione di euro, per reati di estorsione ed intestazione fittizia di beni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

