Europei di nuoto, Ciampi e De Tullio argento e bronzo nei 400 stile

Kazan – 400 stile da doppio podio per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta, a Kazan. A salire sul podio sono stati i giovanissimi e Next Gen delle acque internazionali Matteo Ciampi argento (3:38.58) Marco De Tullio bronzo (3:38.80).

In Russia gli azzurri partono col botto e lottano per conquistare il risultato prestigioso. Sia Matteo che Marco, emozionatissimi sul podio al momento delle premiazioni, collezionano le prime medaglie nella competizione internazionale a livello senior, seppur avendo già ottenuto allori prestigiosi in giro per il mondo. Il titolo nei 50 vasca va all’olandese Luc Kroon con il tempo di 3:38.33.

(foto di Andrea Staccioli / Inside – DBM)

