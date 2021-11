Focene piange il calciatore Cristian Parisi, morto dopo un incidente sull’Ostiense

Fiumicino – Non ce l’ha fatta Cristian Parisi, l’ex calciatore di Focene finito in coma dopo un violento incidente sulla via Ostiense.

Parisi, 38 anni e una bambina di nome Emma, si è spento nella mattinata di martedì 2 novembre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma, dov’era ricoverato da quasi due settimane.

L’ex bomber era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con una Dacia Duster. Finito in stato comatoso, si era risvegliato quattro giorni fa, riaccendendo la speranza in amici e parenti.

Parisi aveva giocato nel Focene e nel Guidonia, ed era affettuosamente soprannominato “il folletto di Guidonia” dai suoi tanti tifosi e sostenitori, i cui messaggi di cordoglio affollano ora le pagine social dell’ex giocatore prematuramente scomparso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino