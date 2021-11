Il Poliambulatorio è una tipologia di ambulatorio dotato di diverse attrezzature atte a garantire la fattibilità di visite diagnostiche, interventi e terapie relative ad una ampia varietà di ambiti medici.

Tra questi ambiti medici spicca la chirurgia ambulatoriale Che differenza c’è fra lo studio medico e l’ambulatorio? Quando si parla di studio medico si intende un luogo in cui un professionista fornisce l’apporto primario all’attività. Quando invece si parla di poliambulatorio si intende un ambiente complesso in cui esiste una suddivisione del lavoro, dell’organizzazione e la presenza di più professionisti. Che conseguenze pratiche ha questa distinzione? La conseguenza pratica è che lo studio medico, proprio per via della presenza del professionista come unica figura incaricata della gestione, si basa sulla sua abilitazione alla professione medica per garantire il suo operato Diversamente i poli ambulatorio, proprio per via della sua struttura complessa di lavoro, beni e servizi ha bisogno di un’apposita autorizzazione per poter operare Cosa è la Chirurgia Ambulatoriale e quali sono le differenze con la chirurgia tradizionale La chirurgia ambulatoriale consiste in interventi svolti direttamente in ambulatorio, senza bisogno di ricorrere al ricovero in reparto Questo, in genere, consente al paziente di tornare a casa autonomamente e in giornata. Molti interventi un tempo effettuati in reparto si stanno spostando verso il ricovero ambulatoriale, ad esempio l’intervento per la cataratta Le tipologie di attività che possono venir comprese nella definizione di chirurgia ambulatoriale sono: la visita di valutazione l’eventuale effettuazione di esami pre operatori l’effettuazione dell’intervento il controllo post operatorio, quando necessario

Nel variegato panorama dell’offerta sanitaria pubblica e privata (convenzionata e non), un ruolo rilevante lo svolgono i poliambulatori medici. La differenza tra Poliambulatorio é caratterizzata dalla presenza di più professionisti appartenenti a diverse branche specialistiche, necessitano di strumenti organizzativi e gestionali in grado di rispondere efficacemente ad ogni esigenza, sia dal lato dei pazienti che del personale. In assenza di corrette procedure, capacità di pianificazione, un software efficace ed un approccio multidisciplinare al paziente, il poliambulatorio perde la sua missione e si riduce ad un insieme di locali adibiti ad ambulatori medici.

Cosa s’intende per Poliambulatorio medico L’obiettivo dei poliambulatori medici è quello di offrire un servizio più ricco, completo ed articolato rispetto al singolo studio medico specialistico. La caratteristica fondamentale di un poliambulatorio medico balza agli occhi anche di un non addetto ai lavori, ed è naturalmente la multidisciplinarità. Dal punto di vista giuridico, si definisce poliambulatorio medico una struttura sanitaria dove, per ogni attività specialistica esercitata, vi sia almeno un medico specialista. È…… Già…come organizzare un Poliambulatorio ? E soprattutto com’è possibile sviluppare ed erogare un servizio di qualità ai proprio pazienti?

Partiamo dal presupposto che nella gestione di un poliambulatorio e nella sua organizzazione occorre tener conto di una molteplicità di variabili e situazioni, quali: le branche mediche gestite, la loro tipologia (diagnosi o terapia), i volumi di accessi giornalieri trattati e/o i processi gestiti, le tecnologie mediche adoperate, le risorse acquisite, etc. Non esiste, quindi, una risposta univoca sul come organizzare un poliambulatorio ma è conveniente far riferimento ai principi consolidati della qualità per ottimizzarne la gestione ed implementare i relativi modelli organizzativi.