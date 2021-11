Gli infissi sono degli accessori delle finestre definiti dal vocabolario della lingua italiana come persiane o serrande riavvolgibili tramite una carrucola Riparare infissi può essere completata con vari materiali, forme e colori; quando si fa riferimento alle tapparelle di un’unità immobiliare in condominio, a meno che queste non siano in proprietà di tutti i condòmini (es. alloggio del portiere), allora vanno considerate beni in proprietà esclusiva Il motivo? Bisogna guardare alla loro funzione. Le tapparelle servono a schermare l’ambiente retrostante dalla luce esterna, nonché a riparare gli infissi dalle intemperie, salvaguardandone così lo stato di conservazione Unica eccezione, che il regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero il titolo d’acquisto (più nello specifico il primo atto di compravendita siglato dall’originario unico proprietario dell’edificio, insomma quello che può essere considerato l’atto di nascita del condominio) dicano qualcosa di differente, cioè attribuiscano natura di bene condominiale alle tapparelle. Fatto più unico che raro Nonostante la proprietà privata, gli interventi sulle tapparelle sono soggette a particolari limiti e condizioni posti direttamente dal Codice civile e, più nello specifico, dall’art. 1122 Altri limiti possono essere rintracciati nel regolamento condominiale È utile capire come approcciarsi della riparazione e sostituzione delle tapparelle, eventualmente anche con delle persiane L’art. 1122 c.c. vieta ai condòmini di riparare infissi ed obbliga coloro che intendano eseguire opere su parti il loro proprietà esclusiva, ovvero su parti comuni delle quali hanno l’uso esclusivo, di apportare interventi che possano essere lesivi per la sicurezza la stabilità il decoro architettonico dell’edificio La norma è chiusa da una disposizione – il secondo comma – che impone al condòmino di comunicare all’amministratore le opere che intende eseguire, onerando quest’ultimo di dar conto all’assemblea. L’assise non ha poteri autorizzativi, salvo particolari disposizioni del regolamento contrattuale, ma può solamente prendere atto ed eventualmente promuovere un’azione giudiziaria per impedire, bloccare o far eliminare l’opera del condòmino (si legga anche denuncia di nuova opera/di danno temuto).

La riparazione tapparelle può essere opera che è in grado d’incidere principalmente, se non esclusivamente, sul decoro architettonico dell’edificio. Considerata la sua natura di bene in proprietà esclusiva è dunque certo, salvo differente disposizione di un regolamento contrattuale, che gli interventi manutentivi debbano essere ordinati dal proprietario dell’appartamento cui essa serve la riparazione della tapparella non debba violare i divieti di cui all’art. 1122 c.c. il costo della riparazione gravi sul proprietario della serranda Non alterare il decoro vuol dire non peggiorare l’estetica dell’edificio.

Riparare infissi quindi, deve avvenire in modo tale che una volta eseguita non vi debbano essere riflessi sul decoro dell’edificio Se gli infissi di un palazzo hanno colore grigio, per sostituire una parte di tapparella rotta non si può inserire un elemento di colore nero, o almeno quell’elemento non deve essere posizionato in posizione tale da essere comunque visibile peggiorando l’estetica dell’edificio Il regolamento condominiale di natura contrattuale può imporre specifici accorgimenti sulla esecuzione degli interventi manutentivi, mentre quello assembleare può dettare norme che senza vincolare l’attività del singolo sui suoi beni, la orientino al fine di tutelare il decoro.