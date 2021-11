Anar: “Abusivismo nel comparto ncc/taxi, il Comandante Maggi si attivi per contrastare l’invasione di forestieri”

Roma – “L’abusivismo dilagante nel settore del Trasporto Pubblico non di linea sul territorio romano continua grazie anche all’inerzia del nuovo Comandante del Gipt di Roma Maurizio Maggi“. Lo dichiara in una nota ANAR (Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti). “Ad oggi – spiega Ivano Fascianelli – il comandante non solo ha rifiutato di incontrare la nostra associazione, ma di fatto ha abbandonato il controllo degli Ncc forestieri.

“È del 2 Novembre 2021 – prosegue la nota dell’Anar – una nuova revoca di un’autorizzazione Ncc da parte di un Comune abruzzese dopo l’ulteriore nostra segnalazione, in quanto operava stabilmente sul territorio romano, e grazie alla fattiva collaborazione dell’ex comandante dr. Maurizio Sozi, – conclude il Presidente Ivano Fascianelli – che inviava i riscontri sugli accessi giornalieri nei varchi ZTL di Roma da parte di tale NCC abruzzese facendo così decadere le sue false attestazioni, in quanto operava in pianta stabile su Roma e non nel comune di appartenenza.

In attesa dell’applicazione dell’art.29 del Regolamento Comunale approvato a Giugno 2021 chiediamo che il comandante Maurizio Maggi si attivi immediatamente e, insieme a Roma servizi per la mobilità, controlli gli accessi giornalieri degli operatori Ncc forestieri a difesa dei Noleggiatori regolari e dei Tassisti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo