Area cani e riqualificazione aree verdi ad Aranova, Severini: “Finalmente si dà seguito ad atti votati nel 2019”

Fiumicino – “Fa piacere leggere sui social che finalmente oggi inizieranno i lavori per la prima area cani ad Aranova e che verranno affidati anche i lavori per il ripristino di alcune aree verdi. Dispiace, però, che alcuni amministratori di maggioranza siano sempre mossi da questa voglia frenetica di intestarsi tutto e prendersi i meriti…”

E’ quanto si legge in una nota a firma di Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che prosegue: “L’area cani con una relativa dog toilet, infatti, era stata richiesta tramite una mozione presentata nel lontano 2018 dalla lista Crescere Insieme, ma fu bocciata proprio dalla maggioranza. Nel 2019, ho ripresentato la stessa richiesta, ma divisa in due mozioni distinte che, forse grazie ad un po’ di buon senso, sono state poi approvate.

Siamo soddisfatti che ad Aranova si dia seguito a quelli che sono gli atti portati in Consiglio e votati tempo fa: finalmente avremo un’area cani e dei parchi riqualificati, anche se in ritardo. Un ottimo risultato portato avanti da noi di Crescere Insieme, che non smetteremo mai di restare al fianco dei cittadini e dei territori.

Riconosciamo, comunque, all’Amministrazione il merito di aver recepito la richiesta di Crescere Insieme e di aver dato seguito agli impegni presi in aula, ma ricordiamo che le richieste sono importanti anche quando sono fatte dall’opposizione. Come si suol dire… ‘Date a Cesare, quel che è di Cesare’“.

