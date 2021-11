Bolkestein: balneari e ambulanti restano fuori dal ddl concorrenza

Roma – Ambulanti e concessioni balneari, due dei capitoli più spinosi della cosiddetta direttiva Bolkestein, restano fuori dal ddl concorrenza, secondo le ultime notizie relative al provvedimento che domani approda sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Lo si apprende al termine della cabina di regia col premier Mario Draghi, appena terminata a Palazzo Chigi.

Sulle concessioni più in generale, viene spiegato dalle stesse fonti, verrà fatta “un’operazione trasparenza”, per capire chi le detiene e a quali canoni. Altro elemento che trapela dalla riunione è che sulle concessioni idroelettriche il pallino torna allo Stato solo se le Regioni si rivelano inefficienti, nello specifico in ritardo sui tempi. (fonte Adnkronos)