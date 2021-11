Chi l’ha visto? puntata del 3 ottobre 2021: Gioia Mariano ancora dispersa

Va in onda stasera, 03 novembre 2021, una nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli, su Rai3 alle 21.15, con altri casi di scomparsa e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità, non manca lo spazio dedicato ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Continua l’inchiesta dì “Chi l’ha visto?” sulla scomparsa della ex dipendente del Comune di Pescara: Gioia è sparita da oltre quattro anni, ma se ne sarebbe andata senza portare niente con sé e senza dire nulla ai suoi cugini che la amano tanto?

Nella puntata in onda mercoledì 3 novembre alle 21.20 su Rai3 si tratterà poi il mistero della scomparsa dell’insegnante di scuola elementare di Desenzano del Garda: si è allontanata a piedi dalla casa dei genitori e da quel momento non si è più saputo nulla di lei.

(Fonte: Rai.it – Foto: Instagram @chilhavistoraitre)