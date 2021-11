Cop26, Greta Thunberg mobilita Glasgow: nel weekend due giorni di “sciopero del clima”

Glasgow – Greta Thunberg ha indetto sui social due manifestazioni a Glasgow per i prossimi giorni, in concomitanza con la Cop26: uno sciopero del clima venerdì 5 alle 11 a Kelvingrove Park e una marcia sabato 6 con partenza sempre da Kelvingrove Park alle 11:30. Per Greta i leader politici che si sono incontrati nei giorni scorsi alla Cop26 “usano greenwashing e bella retorica”, ma “sembra già che stiano rinunciando all’obiettivo di 1,5 gradi”. “Ma noi – prosegue Greta – non li lasceremo allontanare da quello”. Per l’attivista svedese “da queste conferenze non verrà il cambiamento, se non ci sarà una grande pressione pubblica dall’esterno. Così tutti voi che potete, per favore unitevi alla nostra lotta!”. (fonte Ansa)