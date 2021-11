Lamberti due volte argento agli Europei: 50 dorso e 100 farfalla da podio

Un compleanno da ricordare. Sembra il titolo di un famoso film degli anni ’80, ma invece è la favola di Michele a Kazan. Nel giorno del suo 21esimo compleanno Lamberti si regala due medaglie. Agli Europei in vasca corta l’azzurro conquista il podio nei 50 dorso e nei 100 farfalla. Sono due argenti i colori della gloria per il giovane atleta delle Fiamme Gialle, che nella prima specialità del nuoto sigla per tre volte il personale.

Nei 50 dorso cresce Michele e lo fa sulla scia dei successi del papà Giorgio. La dinastia Lamberti prosegue la leggenda nel nuoto e il giovane azzurro promette bene. Arrivato a Kazan con il crono di 24”18, ha limato il tempo due volte. In batteria ha firmato 22”91 e poi oggi pomeriggio, nella finale di specialità in Russia, ha toccato la piastra in 22”74. In semifinale aveva rosicchiato altri centesimi fino al 22”79. I 5 centesimi veloci in più hanno regalato a Michele l’argento continentale. Nei 100 farfalla di grande personalità, dopo aver festeggiato sul podio la seconda posizione nel dorso, si prende un altro podio con il tempo di 49”79.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport