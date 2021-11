Lotto, la fortuna bacia ancora Roma: centrate tre vincite per oltre 55mila euro

Roma – Serata fortunata per Roma al gioco del Lotto: nel concorso del 2 novembre, riporta Agipronews, sono infatti arrivate vincite complessive per oltre 55mila euro. La più alta, da oltre 32mila euro, è stata centrata grazie al Simbolotto. Un’altra vincita da 12.475 euro è stata realizzata con una puntata da 3 euro sui numeri 7-14-16-47 su tutte le ruote, con cui un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna. La terza vincita della Capitale, da oltre 10mila euro, è arrivata grazie a una giocata da 10 euro sui numeri 5-11-33-48 sulla ruota di Roma, con cui è stato indovinato un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 954,2 milioni dall’inizio dell’anno.

(Il Faro online)