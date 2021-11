Neutralizzato l’attacco hacker contro la Asl Roma 3: i dati sono al sicuro

Roma – “Su segnalazione della Polizia postale di un possibile attacco per la registrazione di una anomalia al sistema informatico dell’Asl Roma 3, immediatamente sono scattate tutte le operazioni e misure di sicurezza necessarie per scongiurare ogni possibile danno”. E’ quanto si legge in una nota della Asl Roma 3.

“Dalle analisi e verifiche preliminari – spiega l’azienda – effettuate non si sono registrate anomalie in entrata e in uscita dei dati, tuttavia le operazioni di controllo proseguiranno ancora nei prossimi giorni anche se al momento non risulta intrusione o perdita di dati.

“Nell’ambito delle operazioni sopra descritte i servizi critici aziendali hanno continuato a funzionare correttamente senza subire limitazioni, malgrado i controlli in corso. Si legge nella relazione dei tecnici che ‘si può tuttavia affermare che l’attacco è stato neutralizzato, che questo non ha provocato nessuna asportazione di dati sensibili e nessuna installazione di malware nella rete aziendale’”.

“Tale circostanza è stata possibile grazie al sistema di networking che ha coinvolto La polizia Postale e la Regione Lazio che hanno consentito al personale dell’azienda di intervenire tempestivamente e porre in essere le best practice già condivise con tutti gli altri attori”, conclude la nota.

(Il Faro online)