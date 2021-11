Ostia, in arrivo un nuovo protocollo d’intesa tra Confcommercio e la Polizia Locale

Ostia – Un nuovo “Protocollo d’Intesa” da sottoscrivere congiuntamente alla Polizia Locale X Gruppo Mare: questo l’esito dell’incontro tra la Presidente di Ascom Ostia Confcommercio Roma Litorale Sud Valeria Strappini e il Comandante Stefano Donati.

In un confronto durato più di due ore, durante il quale la presidente Strappini ha esposto le criticità del settore dei pubblici esercizi al nuovo Comandante della Polizia locale, al fine di non dover rivivere le difficoltà incontrate nella precedente stagione estiva per le normative post Covid, sulla movida e la gestione delle regolamentazioni nel terziario.

Dalle questioni più pratiche, come i cartelli per i parcheggi dedicati al “Carico e Scarico” delle merci, a temi strategici e di pianificazione a lungo termine, come l’intensificazione dei controlli per l’abusivismo commerciale, ed il coinvolgimento per le prossime attività legate alle future ordinanze per migliorare il decoro urbano. Soluzioni, idee ed iniziative sul Tavolo del Comandante per l’avvio di un percorso di comunicazione, organizzazione e regolamentazione di una città che deve ripartire nella direzione giusta.

In merito alle aree parcheggio di “Carico e Scarico”, la proposta da parte di Ascom, al fine di eliminare il disagio con i residenti, è quella di indicare la fascia oraria; diversa situazione sul lungomare dove andrebbe individuata una zona riservata alle attività ristorative, ed evitare la pioggia di sanzioni che hanno colpito i trasportatori per l’impossibilità di scaricare le forniture.

“Siamo in attesa delle decisioni normative del Campidoglio in merito alla nuova regolamentazione dell’OSP. Come Rappresentante di Ascom Ostia Confcommercio Roma Litorale Sud posso confermare che saremo pronti a supportare la categoria del commercio per interpretare e mettere in pratica le nuove disposizioni per l’occupazione di suolo pubblico sul nostro Litorale”, il commento di Strappini a margine del colloquio.

