Raccolta rifiuti ad Ardea, il 5 novembre l’incontro in streaming tra Sindaco e cittadini

Ardea – “In previsione dell’inizio del nuovo calendario di raccolta rifiuti, l’Amministrazione ha deciso di organizzare un incontro in sala consiliare “Sandro Pertini” per il giorno 5 Novembre, alle ore 18 nel corso del quale verranno forniti ulteriori dettagli e tempistiche sull’attivazione del servizio”. Lo rende noto l’Amministrazione comunale attraverso una nota.

“Saranno presenti l’Amministrazione e l’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti. L’evento è aperto a giornalisti, amministratori di condominio o delegati, balneari, commercianti attraverso le loro associazioni, gestori dei campeggi, rappresentanti di comitati di quartiere e di associazioni del territorio, associazioni di categoria e chiunque altro sia rappresentante di un gruppo di utenti comunque identificabile”.

“Gli altri cittadini potranno seguire l’evento via streaming attraverso la piattaforma ConsigliCloud e sarà possibile inviare delle domande all’indirizzo mail sotto indicato. Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi scrivendo una mail a sindacodiardea@libero.it. E’ necessario il green pass per accedere alla sala consiliare”.

