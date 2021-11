Roma – E’ uscito dal carcere di Rieti Algero Corretini, conosciuto sui social come 1727wrldstar. Il rapper, famoso online per il video “ho preso il muro fratellì”, è tornato in libertà dopo mesi passati in carcere per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, la pornostar e influencer Giorgia Roma.

A comunicare la notizia della scarcerazione è stato proprio 1727wrldstar sul suo profilo Instagram, dove ha filmato diversi video della sua prima giornata di libertà. Fuori dal carcere di Rieti c’è la mamma ad aspettarlo, ripresa nelle stories di Corretini. Successivamente si vede 1727wrldstar recarsi in commissariato per ritirare il libretto della sorveglianza speciale e, infine, l’uomo ha ringraziato tutte le persone che lo hanno sostenuto in questo periodo.

Il rilascio di Algero Corretini è stato disposto senza ulteriori misure cautelari ma con il divieto di avvicinamento all’ex compagna.

(Il Faro online)