Cop26, Alok Sharma: “La fine dell’era del carbone è in vista”

Glasgow – “La fine del carbone è in vista. In questi due anni siamo riusciti a soffocare il finanziamento del carbone e vediamo un cambiamento nelle politiche dei paesi. Tutti quelli del G7 sono impegnati ad uscire, di recente lo hanno fatto pure Corea del Sud e Cina. Altri paesi come Marocco e Indonesia si sono impegnati a non costruire più centrali. L’obiettivo è terminare l’uso del carbone nel 2030 nei paesi sviluppati e nel 2040 negli altri”. Lo ha detto stamani a Glasgow il presidente della Cop26, Alok Sharma, aprendo la giornata dedicata all’energia. (fonte Ansa)