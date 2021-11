Cop26, stop alle emissioni: finanziamenti tagliati a chi viola gli standard energetici

Glasgow – L’Italia firma alla Cop26 di Glasgow, insieme ad oltre 20 paesi, tra cui gli Stati Uniti, l’impegno a porre fine a nuovi sostegni pubblici diretti al settore energetico internazionale dei combustibili fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni entro la fine del 2022, tranne in circostanze limitate e chiaramente definite, che siano coerenti con il limite di riscaldamento di 1,5 C e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. (fonte Ansa)