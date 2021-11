Covid-19, a Fiumicino 6 nuovi casi e 10 guariti in 24 ore: il bollettino del 4 novembre

Fiumicino – “Il report odierno della Asl Roma 3 ci dice che, ad oggi, in città ci sono 135 persone positive al Covid. Rispetto all’ultimo aggiornamento, abbiamo 6 nuovi casi e 10 persone guarite“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Invariata l’incidenza su Isola Sacra e Fiumicino che, insieme, contano il 64% dei casi – prosegue -, mentre sale la percentuale di Fregene (9%) e scende Aranova (4%). Il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.16, mentre sale un po’ l’età media che si attesta sui 40 anni”.

“I dati di questi mesi, paragonati a quelli degli stessi mesi dell’anno scorso quando non c’erano ancora persone vaccinate, dimostrano che i vaccini funzionano – conclude il sindaco – e ci stanno tenendo fuori dall’emergenza che ci ha costretti alle chiusure e alle restrizioni. Quindi continuiamo a vaccinarci, facciamo la terza dose (chi può già farla) e manteniamo comportamenti corretti per limitare il più possibile la circolazione del virus. Ricordiamoci che i più piccoli e le persone con patologie particolari non possono vaccinarsi: proteggiamole e proteggiamo noi stessi”.

