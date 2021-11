Covid, slittano i Mondiali di mezza maratona in Cina

Slittano due eventi internazionali in programma per i primi mesi del 2022, sempre a causa del perdurare della pandemia da Covid-19. World Athletics ha comunicato il rinvio dei Mondiali di mezza maratona che erano in programma a Yangzhou, in Cina, il 27 marzo 2022.

La rassegna iridata dei 21,097 km è stata riprogrammata otto mesi dopo, domenica 13 novembre 2022. E nel mese di novembre del prossimo anno (giorno da definire) si svolgeranno anche i Mondiali di corsa in montagna e trail running in Thailandia, a Chiang Mai, slittati dalla data prevista del 10-13 febbraio 2022: è quanto comunicato dalla World Mountain Running Association. (fidal.it)

