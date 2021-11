Eurojudo under 23, Ciano: “L’Italia è pronta a salire sul tatami”

E’ partita ieri per l’Ungheria la squadra azzurra per i Campionati Europei U23 di judo che si terranno questa settimana nella Ludovika Arena a Budapest. La gara individuale si svolgerà il 5 e 6 novembre per concludersi poi il 7 con il coinvolgente evento a squadre miste.

“Questo under 23 è il colpo di coda dell’arduo quadriennio che ci lasciamo alle spalle –ha commentato Alessandro Comi, Covid manager della spedizione azzurra- ma come sempre è una gara ed un’occasione importante che getta luce sul futuro. Sul tatami di Budapest si incontreranno infatti giovani affermati e giovanissimi emergenti: c’è chi pochi mesi fa si contendeva una medaglia a Tokyo e chi si gioca le prime chances reali di confrontarsi ad alto livello. L’Italia schiera una squadra giovane, ma che sa il fatto suo. Nessun esordiente tra le file azzurre, ma diciassette atleti in crescita e con reali possibilità di fare bene. Lo scorso anno nella stessa rassegna abbiamo visto emergere Mattia Miceli, che conquistò il tetto d’Europa con una gara strepitosa e lo ricordo ancora con emozione, poiché fu una medaglia guadagnata con grande classe nel corso di una trasferta rocambolesca a causa del Covid”.

“Nella squadra c’è un buon clima –ha aggiunto coach Antonio Ciano– e tutti, ragazze e ragazzi, sono pronti e determinati per esprimersi al meglio nelle gare individuali, al termine delle quali faremo rientro in Italia”.

Il programma

Giovedì 4: Sorteggio (inizio h 16)

Venerdì 5: F -48, -52, -57, -63; M -60, -66, -73 (inizio h 10, final block h 17)

Sabato 6: F -70, -78, +78; M -81, -90, -100, +100 (inizio h 11, final block h 16)

Domenica 7: Mixed Teams (inizio h 10, final block h 16)

La squadra

Asia Avanzato (48), Martina Castagnola, Kenya Perna (52), Silvia Pellitteri (57), Nicolle D’Isanto, Nadia Simeoli (63), Martina Esposito, Irene Pedrotti (70), Erica Simonetti (+78)

Alessandro Aramu, Biagio D’Angelo (60), Leonardo Valeriani (66), Alessandro Magnani, Luca Rubeca (73), Tiziano Falcone, Giacomo Gamba (81), Gennaro Pirelli (90)

Lo staff

Antonio Ciano, Salvatore Ferro, Enrico Parlati (tecnici)

Alessandro Comi (Covid manager)

Dr. Stefano Bonagura (Medico)

Virginia Vecchi (Fisioterapista)

(fijlkam.it)(foto@fijlkam)

