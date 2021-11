Europei di nuoto, Lorenzo Zazzeri è argento nei 50 stile

Kazan – Lorenzo Zazzeri per 12 centesimi non vince il primo oro europeo in corta della carriera. Abbassa di qualche centesimo il tempo delle qualifiche di 20”92 il suo precedente tempo personale, con 20”84 in tabellone, fa il nuoto tempo come personal best.

A Kazan il fiorentino artista del nuoto, vicecampione olimpico nella 4×100 stile, sale sul secondo gradino del podio nei 50 stile agli Europei in vasca corta e conquista l’argento continentale. Felice sul podio Zazzeri, saluta amici e famiglia, anche se per poco manca la cima della finale.

(foto@AndreaStaccioli/Inside-DPM)

