Europei di nuoto, Nicolo’ Martinenghi è il nuovo Re dei 100 rana

Kazan – Garona è dire poco. Si usano i superlativi per raccontare la finale di Nicolo’, agli Europei di nuoto in corta in Russia. L’immenso Martinenghi, grande nella stazza fisica e grande pure in palmares, stritola gli avversari in sesta corsia e si fa avanti verso la gloria. Sarà un 2021 da ricordare per l’azzurro.

A Kazan fa doppio primo gradino e a distanza di 24 ore. Ieri sera si è messo l’oro al collo nella 4×50 stile con record del mondo, mentre poco fa ha vinto un altro titolo continentale. L’oro arriva dai 100 rana di personalità, carattere e velocità. Fa il primato italiano e sale sul primo gradino in Europa con il tempo di 55”63.

(foto@DeepBlueMedia)

